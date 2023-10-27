Tek çözüm iki devlet

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak bir barış konferansının “yakında” düzenlenebileceğini, ancak AB’nin bulunacağı böyle bir konferansta Hamas’a bir rol görmediklerini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de yapılan AB Liderler Zirvesinin ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi. AB Konseyi Başkanı Michel, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için AB’nin yıllardır savunduğu iki devletli çözümün tek yol olduğunu yineledi. AB’nin böyle bir çözümde güçlü bir rol oynamak istediğini vurgulayan Michel, “AB içinde veya başka bir yerde çok yakında bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Böyle bir konferansın bölgede sürdürülebilir istikrar sağlayabileceğini düşünüyoruz” dedi. AA

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.