Trump ABD'nin 47. başkanı oldu: 'Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum'

ABD'de başkanlık yarışında zafer konuşması yapan Donald Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer." dedi. Trump, "47. başkanınız seçilmenin olağanüstü onuru için Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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