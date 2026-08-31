Ali Ulvî Kurucu İstanbul’da yâd edildi

Türkiye’nin son dönemde yetiştirdiği önemli alimlerden olan ve Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin Tarihçe-i Hayat’ına da önsöz yazan Şair, Yazar ve Hafız Ali Ulvî Kurucu, İstanbul’da anıldı.

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Ali Ulvi Kurucu’nun “Ön söz” Hikâyesi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Sultanahmet’teki Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde “Ali Ulvî Kurucu Özel Programı” gerçekleştirdi.

BABAM ÇEVRESİYLE ELE ALINMALI

Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, İlâhîler ve dualarla başlayan programda konuşan Ali Ulvî Kurucu’nun kızı Sare Kurucu çocukluğundan itibaren başta babası olmak üzere aile üyeleriyle yakın bir ilişki kurduğunu belirterek, “Ben onlarla büyüdüm, yetiştim. Şimdi onların hatıralarıyla yaşıyorum.” dedi. Kurucu, babasının hayatının, yetiştiği aile, ilim ve kültür çevresiyle birlikte ele alınması gerektiğini kaydetti.

ŞİİRLERİNİN ANA TEMASI PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED -ALEYHİSSALATU VESSELAM-

Sare Kurucu, babasının Arapça, Farsça, Türkçe ve Urduca üzerinden kurduğu ilişkilerin onun düşünce dünyasını genişlettiğini, şiirlerinde ise Hazret-i Muhammed sevgisinin ana temayı oluşturduğunu kaydetti.



Ali Ulvî Kurucu kimdir?

1922 yılında Konya’da doğdu. Hacıveyiszâde İbrâhim Efendi’nin oğludur. Babasının yanında hâfızlığını tamamlayıp ilk ve ortaokulu Konya’da bitirdikten sonra dinî ilimlerde derinleşmeye uygun bir ortam bulamayınca ailesiyle birlikte Medine’ye göç etti; oradan da yüksek öğrenimi için Mısır’a gitti. Ezher’deki eğitimi süresince, eski şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, Mehmed İhsan Efendi ve Zâhid Kevserî'den ders aldı. 3 Şubat 2002’de Medine’de vefat etti ve Cennetü’l-Bâkî’ye defnedildi.