'Trump Grönland'i satın almak istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazdı.

Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktardı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söyledi.

ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyesi ile Trump'ın adının açıklanmasını istemeyen bir yardımcısı, Trump'ın vekillerle sohbetlerinde Grönland'i satın alma konusundan "kendilerinin meraklarını cezbedecek kadar çok söz ettiğini ancak yorumlarının ciddiye alınmadığını" kaydetti.

Beyaz Saray ve Danimarka hükümeti ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Donald Trump'ın gelecek ay Danimarka'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.