Trump, Hong Kong yasa tasarılarını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump ABD Kongresi’nde kabul edilen ve Hong Kong’daki protestolara destek veren iki yasa tasarısını imzaladı.

ABD’nin Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri’ne çağrıldı. ABD Başkanı Donald Trump ABD Kongresi’nin her iki kanadı tarafından da onanan iki yasa tasarısını imzaladı. Hong Kong’daki protestoculara destek veren tasarılar Trump’ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girmiş oldu. “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası” adlı yasa Washington’un Hong Kong’da insan hakları ihlâllerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulamasına imkân sağlıyor. Yasa uyarınca ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı yıllık raporlarında Çin’in güvence altına aldığı özerklik haklarına riayet edip etmediği incelenecek. İkinci yasayla ise ABD’den Hong Kong’a güvenlik güçlerinin kullanması için gözyaşartıcı gaz, plastik mermi, TOMA, kelepçe gibi malzemelerin ihracatı yasaklanmış oldu.

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