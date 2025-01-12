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Trump'ın açıklamalarının ardından Danimarka'da Grönland alarmı!

12 Ocak 2025, Pazar 16:54
Danimarka, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibine, Grönland'ı satın alması yerine Ada'da ABD'nin askeri varlığının artırılması da dahil olmak üzere güvenliğin güçlendirilmesini önerdi.

Axios'un haberine göre, Danimarka hükümeti, ABD ile siyasi bir çatışmaya girmekten kaçınması nedeniyle, Trump'ın güvenlik endişelerini ele alarak Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçirmek istiyor.

 

Bu kapsamda, Trump'ın ekibiyle irtibat kuran Danimarka hükümeti, Grönland'ın satılık olmadığı mesajını iletti.

Grönland meselesi uzun süredir gündemdeki yerini korurken Danimarka hükümeti, Trump'a Ada'yı satın almak yerine, Ada'daki Amerikan askeri varlığının artırılması da dahil Ada'da güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını teklif etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen dün yaptığı açıklamada, Grönland hakkındaki sözleriyle ilgili olarak kendisiyle görüşmek istediğini belirttiği Trump'ın Ada'yı zorla ele geçirmeye çalışacağına inanmadığını söylemişti.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceğini ima etti

Trump, 8 Ocak'ta, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." açıklamasında bulunmuştu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." değerlendirmesini yapmıştı.

AA

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