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Trump: İran'a yeniden saldırmaya hazırız

03 Eylül 2026, Perşembe 07:49
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'a yönelik son "tehditlerini" yineleyerek, İran'a "istedikleri zaman" yeniden saldırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dün ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Onlar ise hafif bir karşılık verdiler ama dün gece onlara çok sert vurdum." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu.

Çok sayıda petrol tankerinin günlük olarak boğazdan geçmeye devam ettiğini söyleyen Trump, "Bunu büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Arada bir insansız hava aracını vurup düşürüyorlar ancak boğazdaki kontrolümüz çok net." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme yönündeki son açıklamasının sorulması üzerine, "Sadece öyle bir fikir ortaya attım." ifadesini kullandı.

Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum." diye konuştu.

Trump, Venezuela'nın henüz seçim yapmaya hazır olmadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Washington'un neden Caracas'tan kesin bir seçim tarihi belirlemesini talep etmediği sorulan Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu, onlar için çok yeni bir durum." değerlendirmesini yaptı.

"Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümetle çok iyi anlaşıyoruz." diyen Trump, Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, onun "çok iyi bir iş çıkardığını" ve "son derece saygı gördüğünü" söyledi.

Rodriguez'in de seçimlerin yapılmasını istediğini ancak henüz ülkenin buna tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Trump, "Ancak yakında bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'a saldırıları İsrail'e ve Orta Doğu'ya yardım etmek için yaptıklarını savundu

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde İran gündemine ilişkin konuştu.

İran'a yönelik saldırıların ve ekonomik yaptırımların ardından İran'ın ekonomisinin "tamamen çöktüğünü" öne süren Trump, "Bütün bunları yüzde 99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü (ABD) onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini savunarak, petrol yüklü gemilerin oradan geçtiğini ifade etti.

AA

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