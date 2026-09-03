'8 milyonum olsa merkezden alırım'

Rize merkez Yağlıtaş Mahallesi’nde 2019 yılında Rize Belediyesi ve TOKİ tarafından başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde hak sahipleri, kendilerine sunulan konut bedelleri ve ödeme şartlarına tepki gösterdi.

Yurttaşlar, mevcut taşınmazlarının yaklaşık 2 milyon lira değerinde gösterildiğini, buna karşılık yeni konutlar için 5,5 ila 6,5 milyon lira arasında bedel talep edildiğini belirterek, uygulamanın adaletsiz olduğunu savundu. Vatandaşlar, 1. etap çalışmalarında 1 dönüm arazisi olana 4 daire verildiğini öne sürerek, “Şimdi 2. ve 3. etapta kamulaştırılan yerler, buradakiler 1 dönüme 1 daire alabilir. Arasında ciddi bir mağduriyet oluştu. Bunun giderilmesi lazım. Bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır. 1 dönümden 4 daire alabilirken bunlar 1 dönümden 1 daire, 1,5 daire ancak alabiliyorlar. Buradan çözüm bekliyoruz. Ha şimdi 8-10 milyon lira gibi bir değerler... Bize diyorlar ki maliyet çıkardık, ev maliyetleri bu şekilde. 8 milyonum olsa zaten Rize merkezin göbeğinden ev alırım, niye Yağlıtaş Mahallesi TOKİ’den ev alayım?” dedi. Rize - Anka

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