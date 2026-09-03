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3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

'8 milyonum olsa merkezden alırım'

03 Eylül 2026, Perşembe 00:19
Rize merkez Yağlıtaş Mahallesi’nde 2019 yılında Rize Belediyesi ve TOKİ tarafından başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde hak sahipleri, kendilerine sunulan konut bedelleri ve ödeme şartlarına tepki gösterdi.

Yurttaşlar, mevcut taşınmazlarının yaklaşık 2 milyon lira değerinde gösterildiğini, buna karşılık yeni konutlar için 5,5 ila 6,5 milyon lira arasında bedel talep edildiğini belirterek, uygulamanın adaletsiz olduğunu savundu. Vatandaşlar, 1. etap çalışmalarında 1 dönüm arazisi olana 4 daire verildiğini öne sürerek, “Şimdi 2. ve 3. etapta kamulaştırılan yerler, buradakiler 1 dönüme 1 daire alabilir. Arasında ciddi bir mağduriyet oluştu. Bunun giderilmesi lazım. Bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır. 1 dönümden 4 daire alabilirken bunlar 1 dönümden 1 daire, 1,5 daire ancak alabiliyorlar. Buradan çözüm bekliyoruz. Ha şimdi 8-10 milyon lira gibi bir değerler... Bize diyorlar ki maliyet çıkardık, ev maliyetleri bu şekilde. 8 milyonum olsa zaten Rize merkezin göbeğinden ev alırım, niye Yağlıtaş Mahallesi TOKİ’den ev alayım?” dedi.

Rize - Anka

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