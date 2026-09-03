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Tunus’ta İşkence Karşıtı Örgütten cezaevlerinde tedbir çağrısı

03 Eylül 2026, Perşembe 00:42
Tunus İşkence Karşıtı Örgütü Başkanı Şükri Latif, aşırı sıcaklar sebebiyle cezaevlerindeki yoğunluk, sağlık hizmetlerine ulaşım gibi konuların daha fazla önem kazandığına dikkat çekerek gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.

Tunus İşkence Karşıtı Örgütü, cezaevlerinde aşırı sıcakların mahpuslar üzerindeki etkilerine karşı “acil ve uygun” tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Örgütün Başkanı Şükri Latif tarafından yapılan açıklamada, son dönemde cezaevlerinde veya acil servislerde mahpusların ölmesimesine ilişkin aileleri ve avukatları tarafından yapılan açıklamalardan endişe duyulduğu belirtildi. Aşırı sıcakların etkili olduğu mevcut dönemde cezaevlerindeki yoğunluk, mahpusların hayat şartları ve sağlık hizmetlerine ulaşabilme konusundaki sorunların daha fazla önem kazandığının ifade edildiği açıklamada, gerekli tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması istendi.

YAŞLI VE HASTALAR SERBEST BIRAKILMALI

Cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması çağrısı yapan örgüt, basit suçlardan hüküm giyen veya tutuklu bulunanların yanı sıra yaşlı ve kronik hastalığı bulunan mahpusların serbest bırakılmasını talep etti. Örgüt ayrıca düşünce suçluları ile 54 sayılı Kararname ve İletişim Kanunu kapsamında hüküm giyen mahpusların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamada, insan hakları kuruluşlarının mahpusların durumları hakkında bilgi edinmesi ve cezaevlerini bağımsız şekilde ziyaret ederek şartları izlemesine imkan sağlanması da istendi.

GENÇ DOKTORLAR DA UYARMIŞTI 

Tunus Genç Doktorlar Örgütü, 29 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar sebebiyle sağlık kuruluşlarına başvurularda ve ölüm vakalarında artış yaşandığına dikkati çekmişti. Açıklamada, Genç Doktorlar Örgütü Başkanı Vecih Zekkar’ın, son 24 saatte 13 kişinin öldüğünü açıkladığı aktarılmıştı. Zekkar, Sfakes şehrindeki Habib Burgiba Hastanesi'nin acil servisinde aynı süre içerisinde sıcak çarpması sebebiyle yoğun bakım gerektiren 21 vaka görüldüğünü, 6 kişinin can verdiğini ve ölenlerden birinin tutuklu olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Tunus Cezaevleri ve Islah Genel İdaresi, daha önce yaptığı açıklamada, cezaevlerinde mahpusların sağlık durumunda genel bir kötüleşme yaşandığı veya tıbbi bakım konusunda ihmal bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

AA

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