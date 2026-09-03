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Cenazeler gözyaşlarıyla uğurlandı - Adada ihmal isyanı

03 Eylül 2026, Perşembe 07:36
Girne-Taşucu seferini yapan feribotun alabora olmasıyla meydana gelen faciada can verenler memleketlerinde göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Girne-Taşucu seferini yapan feribotun alabora olmasıyla meydana gelen faciada can veren Reyhan Verimli, memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı. Reyhan Verimli için Mersin Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine merhumenin yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile çok sayıda vatandaş katıldı. Reyhan Verimli’nin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Göz yaşları sel oldu

Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer, Gaziantep’te gözyaşları arasında toprağa verildi. Facia sırasında aynı gemide bulunan 11 yaşındaki Yusuf ile 10 yaşındaki Yunus kurtulurken, baba Ferdi Törer’den henüz haber alınamadı. Denizde kaybolan babayı arama çalışmaları sürüyor. Cenaze töreninde konuşan ailenin kuzeni Mustafa Çan Nisa’nın annesinin 4 yıl önce kanserden  vefat ettiğini ifade etti. Cenazede göz yaşları sel oldu.

Eşi kayıp, kendisi toprağa verildi

Kazada can verenlerden Hüseyin Özdemir’in cenazesi ise hava yoluyla memleketi Mersin’e getirildi, buradan da kara yoluyla Silifke ilçesinin Nuru Mahallesi’ne götürüldü. Buradaki cenazeye il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hüseyin Özdemir’in gemiye birlikte bindiği eşi Şerif Özdemir’in ise kayıp olarak arandığı bildirildi.

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Adada ihmal isyanı

Kuzey Kıbrıs’ın Girne açıklarında pazar günü meydana gelen kazanın sebebine ilişkin incelemeler ve kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken Girne Turizm Limanı’nda çaresizce bekleyen aileler ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

Kıbrıs gazetesinde yer alan habere göre; kaybolan ağabeyinden haber bekleyen Ahmet Bayhan, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın limana gelerek aileleri bizzat bilgilendirmesini istedi. Tepkisinin ardından Güvenlik Kuvvetleri binasındaki güvenlik noktasını aşarak içeri giren Bayhan’a ve peşinden alana girmeye çalışan diğer yakınlara güvenlik güçleri müdahale etti. Yaşanan arbedede Bayhan yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Bayhan ‘‘İhmal değil cinayet var’’ diyerek tepki gösterdi. 

“En azından mezarı olsun”

Kaybolan 58 yaşındaki Eskişehirli Elmas Demir’in çocukları yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: “Annem elini çocuğun birine uzatıyor ama kimse yardım etmiyor. Resmen yardıma muhtaç bir şekilde orada ölüme terk edilmiş bir şekildeler. Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz. Annemizi bulun. En azından mezarı olsun.”

Haber Merkezi

AA

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