750 gr kıymaya ne oldu?

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, hayat pahalılığını kıyma fiyatı üzerinden anlattı. Kasap dükkanında önlük giyerek kıyma çeken Akdoğan, 200 lira karşılığı alınan kıyma miktarının 3 yıl içerinde azaldığını söyledi.

AKP’nin en son seçildiği 2023 yılında 200 liraya 750 gram kıyma alındığını aktaran Akdoğan, bugün 200 liraya 200 gram kıyma alınabildiğini belirterek, “Aradan 3 sene geçti. Bizim bu 200 TL karşılığında aldığımız 750 gram kıyma ne oldu? 3 yıl zulmettiniz. Şimdi bu elimdeki koca kıyma gitti. Elimden 555 gram kıyma gitmiş. Ve kala kala ne kaldı? 3 yılın sonunda 200 liraya karşılık şu kadar. Bir top kıyma kaldı. İşte 200 lirayla şimdi alabildiğim kıyma bu” dedi. Ankara - Anka

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