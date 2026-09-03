Otomotiv pazarı daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ocak-Ağustos verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,78 azalarak 564 bin 241’e, hafif ticarî araç satışları da yüzde 4,40 düşüşle 155 bin 755’e geriledi.

Pazarın yüzde 84,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313 bin 13 satışla yüzde 55,1, B segmenti otomobiller ise 162 bin 982 satışla yüzde 28,9 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 66,1 pay ve 372 bin 790 satışla SUV modeller oldu.

Onu yüzde 20 pay ve 112 bin 648 satışla sedan, yüzde 13,6 pay ve 76 bin 489 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Böylece, Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticarî araç satışları, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 olarak gerçekleşti.