Sıcaklıklar 38 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, güney ve batı bölgelerde açık ve sıcak hava etkisini koruyacak. Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu güney ve batı illerinde termometrelerin Antalya’da 39, Denizli ve Adana’da 38, İzmir’de 36, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ise 37-38 dereceyi göstermesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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