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Umut arayışı sürüyor

03 Eylül 2026, Perşembe 07:33
Girne’de batan gemide kayıp 20 kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Batığın bulunduğu değerlendirilen 550 metre derinlikte robotik dalış yapılıyor.

Girne açıklarında alabora olarak batan yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 8 kişinin can verdiği kazada, 20 kişinin bulunması için deniz ve hava unsurlarıyla çalışmalar devam ediyor.

Can veren 8 kişinin isimleri şöyle: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hastanelerde tedavi gören yolcular ile yolcu listesinin karşılaştırılması sonucunda kayıp olarak aranan kişi sayısının 20 olduğunu açıklamıştı.

KAYIP 20 KİŞİ ARANIYOR

Kayıp olarak aranan yolcuların isimleri ise şöyle: Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan ve Mehmet Nuri Ayran.

550 METREYE ROBOTİK DALIŞ YAPILIYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gazetecilere yaptığı açıklamada, sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının son derece hassas yürütüldüğünü belirterek kısa sürede sonuç beklentisi olmaması gerektiğini söyledi. Erhürman, yaklaşık 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cismin yerinin tespit edildiğini, kesin sonucun yapılacak incelemelerin ardından açıklanacağını ve çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı. Erhürman, TCG ALEMDAR’ın ise bölgeye gelerek çalışmalara destek vereceğini belirterek, “Derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabilecek her şeyi su yüzüne çıkarmak” için çalıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi

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