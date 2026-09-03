Okul masrafları cep yakıyor

Birinci sınıfa başlayacak bir öğrencinin yalnızca temel kırtasiye masrafı 7 bin liraya dayanırken, bu tutar 28 bin 75 liralık asgarî ücretin yaklaşık dörtte birine denk geliyor. Okullar açılmadan velilerin geliri adeta buhar oldu.

Güncel fiyatlara göre bir okul çantasının fiyatı ortalama 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bir düzine kurşun kalem yaklaşık 326 lira, bir silgi 40 lira, 80 yaprak kareli ve çizgili defterlerden oluşan set ise yaklaşık 700 liraya satılıyor. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun hesaplamasına göre; özel okullarda yalnızca yıllık eğitim ücreti 300 bin liradan başlayarak 1 milyon 900 bin liraya kadar çıkıyor. Yemek, servis, kitap, kıyafet ve etkinlikler eklendiğinde özel okulda okuyan bir öğrencinin toplam yıllık maliyeti 500 bin lira ile yaklaşık 2.5 milyon lira arasında değişiyor. Haber Merkezi

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