Trump: Kalemimin tek bir hareketiyle transseksüellik deliliğine son vereceğim

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, kendi yönetiminin resmî politikasında yalnızca kadın ve erkek cinsiyetinin kabul edileceğini söyledi.

Trump, Arizona eyaletindeki ‘Americafest Konferansı’nda konuştu. Görevinin birinci gününde konuyla ilgili ‘talimat’ vereceğini belirten Trump şöyle konuştu: “Görevimin henüz birinci gününde, kalemimin tek bir hareketiyle bu transseksüellik deliliğine son vereceğim. Çocukların cinsel yaralanması/sakatlanmasını engellemek için talimat vereceğim. Transseksüelliği ordumuzdan, ilkokullarımızdan, ortaokullarımızdan ve liselerimizden çıkaracağız. Erkeklerin kadın sporlarına katılmalarını engelleyeceğiz. Bunu muhtemelen birinci gün yapacağız.” Haber Merkezi

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