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14 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Trump'tan 12 sayfalık ''6 Ocak'' açıklaması

14 Haziran 2022, Salı 17:51
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin yaptığı oturuma cevaben 12 sayfalık bir açıklama yaparak, Demokratları "iç meselelerden dikkati başka bir yere çekmek" ile suçladı.

6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturan komitenin ABD Temsilciler Meclisinde halka açık olarak düzenlenen ikinci oturumunun ardından iddiaların odağındaki Trump'tan cevap geldi.

Trump, 12 sayfalık bir açıklama yayımlayarak, "6 Ocak'ın ardından geçen 17 ayda Demokratlar herhangi bir çözüm üretemedi." ifadesini kullandı.

Kongre baskınına giden süreçte Demokratların aylar öncesinden başlayan birtakım söylemlerinin etkili olduğunu belirten Trump, "Bu felaketin sorumlusu Demokratlar. Yaptıkları bu oturumlarla bir şekilde başarısız oldukları konuların üzerindeki dikkati başka yere çekmeye çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

Trump, yaptığı açıklamada Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddialarını da yineledi.

Temsilciler Meclisinde yapılan ikinci kamuya açık oturumda Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimler, 2020'deki başkanlık seçim gecesinde Trump'ın "seçim sonuçları çok yakın olduğu için erken zafer açıklaması yapmamak lazım" yönündeki telkinlerini göz ardı ettiğini savunmuştu.

Halka açık ilk oturumu 20 milyon kişi izlemişti

Halka açık olarak geçen cuma günü yapılan ilk oturumu ABD'de yaklaşık 20 milyon kişi canlı yayında izlemiş, ilk oturumda Kongre baskınında Trump'ın ciddi derecede rolü olduğu iddiaları öne çıkmıştı.

Washington'da 6 Ocak 2021'de toplanan ve başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden on binlerce Trump taraftarı, düzenlenen mitingin ardından Kongreye yürümüş, bu sırada polis barikatlarını aşarak Kongre binasına giren binlerce kişi binaya zarar vermiş, bazıları ise polisle çatışmıştı.

Olaylarda toplam 4 kişi ölürken, yüzlerce kişi de yaralanmış, Kongre baskını Ulusal Muhafızların binayı temizlemesiyle son bulmuştu.

Olayların ardından halkı isyana teşvik suçlamasıyla hakkında azil istemiyle soruşturma başlatılan Trump, Senatoda 13 Şubat 2021'de yapılan oylamada yeterli oya ulaşılamadığı için suçlamalardan aklanmıştı.

AA

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