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28 NİSAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Trump'tan Rusya'ya: Hayal kırıklığına uğradım

28 Nisan 2025, Pazartesi 11:17
ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerine rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi ülkesinin izlediği dış politikaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmenin "iyi geçtiğini" kaydeden Trump, görüşmeler sırasında süren bombardımana ise "şaşırdığını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "hayal kırıklığını" vurgulayan Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Putin'den "ne beklediği" sorusuna Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum." cevabını verdi.

Trump, bir gazetecinin "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna, ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim." cevabını verdi.

Zelenskiy için "durumu anlıyor" mesajı

Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesine değindi.

Ukrayna lideriyle ilişkisinin "asla kötü olmadığını" anlatan Trump, görüşmeye dair, "Bence toplantı iyi geçti. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Trump, Vatikan'daki görüşmede Zelenskiy için "daha sakin" nitelendirmesi yaparak, "Bence durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor. (Daha önce) bir anlaşma yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik kesin konuşmayan Trump, Zelenskiy'nin kendisine "daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktararak, "Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Ülkesinin, İran ile nükleer bir anlaşma yapabileceği konusunda "iyimserliğini" dile getiren Trump, "İran durumu, bence çok iyi gidiyoruz. Orada bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Her yere bomba atmaya başlamadan bir şeyimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Barış arayışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti.

AA

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