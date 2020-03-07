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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tunus'ta 1295 kişi karantinada

07 Mart 2020, Cumartesi 21:50
Tunus Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabilecekleri şüphesiyle farklı uyruklara sahip 1295 kişinin evlerde karantinada tutulduğunu duyurdu.

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı yeni ortaya çıkan hastalıklar bölümü başkanı Nisaf bin Ayle, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Virüsün yayıldığı ülkelerden 2 bin 26 kişi, Tunus'a geldi. Bunlardan 731'inin karantina süresi doldu, tahlilleri de negatif çıktı." dedi.

Farklı uyruklardan 1295 kişinin karantinada bulunduğunu bildiren Ayle, virüsün yayıldığı ülkelerden Tunus'a gelen herkesin 14 gün evlerde karantinaya alındığını, bakanlık yetkililerinin neredeyse her gün arayıp bu kişilere dışarı çıkmamaları yönünde ikazda bulunduğunu söyledi.

Tunus Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki, 2 Martta yaptığı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

AA

Etiketler: Tunus, karantina
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