Tunus’ta demokrasi ittifakı

Tunus’ta 4 parti, Cumhurbaşkanı Kays Said’in yasama ve yürütme yetkilerini devraldığı olağanüstü kararlarına karşı bir ittifak oluşturdu.

Söz konusu ittifak, “Demokratik Akım”, “Cumhuriyetçi”, “Tekettul” ve “Afak Tunus” partilerinin başşehir Tunus’ta düzenledikleri bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi Şevaşi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 4 partinin bir araya gelerek “Demokratik Güçler İttifakı”nı kurduğunu belirtti. Şevaşi, ittifakın amacının “sosyal adaleti ve siyasî istikrarı tesis etme, reform sürecine her türlü desteği sağlama ve ülkeye hizmet edecek herkese destek verme” olduğunu söyledi.

“Said, devleti iki aydır felce uğrattı”

Cumhurbaşkanı Kays Said’in aldığı kararların ülkedeki demokratik geçiş sürecinin sonlanmasına ve devlet organlarının yıkılmasına sebep olabileceğini kaydeden Şevaşi, “Said, devleti iki aydır felce uğrattı.” dedi. Said’in önceliğinin yolsuzlukla mücadele ya da halkın durumunu iyileştirme değil yönetimi tek elde toplama ve Anayasa’yı değiştirme olduğunu kaydeden Şevaşi, ülkenin daha önce yaşamadığı bu krizi aşması için en kısa zamanda anayasal sürece geri dönülmesi ve yeniden seçim yapılması gerektiğini vurguladı.