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11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye'den Afganistan'a 4,5 milyon dolarlık askeri malzeme

11 Temmuz 2019, Perşembe 17:14
Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolar değerinde askeri malzeme hibe etti.

Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolar değerinde askeri malzeme hibe etti.

Türkiye ve Afganistan arasında imzalanan ve 21 Eylül 2018'de yürürlüğe giren "Askeri Malzeme Hibe Anlaşması" kapsamında temin edilen askeri malzemelerin teslimine başlandı.

Hamid Karzai Havalimanı'nda düzenlenen teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı adına Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Ertuğrul Bayram Ak, Afganistan Milli Savunma Bakanlığı Teknoloji ve Tedarik Başkanı Alişah Gaznival katıldı.

Törende konuşan Askeri Ataşe Ak, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ile Afgan Kralı Amanullah Han ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından perçinlenen kardeşliğin önemine dikkati çekti.

Türk askerinin Afganistan'daki varlığının sadece NATO görevinden kaynaklanmadığını ifade eden Ak, barışın tesisi için Afgan halkının desteklenmesinin bir kardeşlik görevi olarak görüldüğünü vurguladı.

Afganistan Milli Savunma Bakanlığı Teknoloji ve Tedarik Başkanı Gaznival, Afgan halkının Türkiye'yi kardeş olarak kabul ettiğini belirtti.

AA

Etiketler: Türkiye, Afganistan, askeri malzeme
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