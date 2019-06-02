Twitter Çin'de engellediği hesaplar için özür diledi

Sosyal medya devi Twitter, kanlı Tiananmen olaylarının 30'uncu yıl dönümüne günler kala Çin'de bazı hükümet karşıtı hesapları askıya aldıkları için özür diledi.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünya genelinde her hafta 10 milyona yakın hesabın manipülasyonları engellemek için askıya alındığı belirtildi. Söz konusu hesaplardan bazılarının Çin'de bulunduğunu belirten Twitter, Çin hükümetinden bu yönde bir talep almadıklarını açıkladı.

Site üzerinden yaptıkları paylaşımda, "Bazen aldığımız rutin önlemler sırasında yanlış hesapları askıya alabiliyor veya hata yapabiliyoruz. Özür dileriz. Hatalarımızı düzeltmek için bugün çalışıyoruz ancak kullanım şartlarımızı ihlal edenlere karşı temkinli olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Twitter ayrıca, askıya alınan hesap sahiplerinin bu karara itiraz edebileceği bir link de verdi.

Tiananmen olaylarının 30'uncu yıl dönümüne günler kala yaşanan sansür, internet kullanıcıları tarafından sert tepkiyle karşılandı. 'Tiananmen Katliamı' şeklinde de adlandırılan olaylarda Çin, 1989 yılında Pekin'de düzenlenen demokrasi yanlısı protestolara şiddetle müdahale etmiş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Çin Savunma Bakanı ise Singapur'da katıldığı bir zirvede, Tiananmen olaylarını bastırmanın “doğru bir karar” olduğunu savundu.