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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ukrayna'da düşen uçakta ölü sayısı 26'ya yükseldi

26 Eylül 2020, Cumartesi 14:54
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada yaralanan iki kişiden birinin hastanede öldüğü, diğerinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazada ölenlerin ve yaralananların ailelerine yardım edileceğini söyledi.

Zelenskiy, medyada konuya ilişkin pek çok iddia olduğunu söyleyerek, "Bu büyük bir trajedi, çocuklarımız öldü. İnceleme komisyonunun resmi sonucunu bekleyelim." dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da bölgeye geldi.

Kazayı araştırmak için Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy başkanlığında bir devlet komisyonu kuruldu.

Kaza sebebiyle ülkede bugün yas ilan edildi.

Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün içinde 27 kişi olan AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 25 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirilmişti.

Hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafede uçaktan atladıkları açıklanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

Etiketler: Ukrayna, düşen uçak, ölü sayısı
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