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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ukrayna'da ölü sayısı 25'e yükseldi

26 Eylül 2020, Cumartesi 09:44
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesinde düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 25 kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Daha önce Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.

Kurum, daha önce verdiği "uçakta 28 kişinin bulunduğu" bilgisini 27 kişi olarak güncelledi.

2 kişi atlamış

Eğitim uçuşu yaptığı belirtilen uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.

Harkov Valisi Aleksey Kuçer, uçağın iniş yaparken düştüğünü, hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafede uçaktan atladıklarını söyledi.

Pilotun, uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdiğini belirten Kuçer, ne yaşandığının inceleme sonucunda belli olacağını dile getirdi.

AA

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