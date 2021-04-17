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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Ukrayna, Rusya'nın kıdemli diplomatını sınır dışı edecek

17 Nisan 2021, Cumartesi 22:39
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesi kararına karşılık Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'a yöneltilen suçlamaların reddedildiği belirtildi.

Sosonyuk'un gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinin kınandığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın hareketlerinin diplomatik ilişkilere ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu provokasyona karşılık, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatının, 19 Nisan'dan başlayarak 72 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiği aktarıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek, buna cevap vereceklerini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un, sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirmişti.

AA

Etiketler: Ukrayna, Rusya, kıdemli diplomat
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