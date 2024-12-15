UNICEF: Çocuklar ölüyor, kayıtsız kalmayın

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, “(Gazze’de) Bu kadar çok çocuk günlük olarak kan dökülmesine, açlığa, hastalığa ve soğuğa maruz kalırken, dünya buna kayıtsız kalamaz” ifadesini kullandı.

Russell, Gazze’deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat Kampı’na dün düzenlenen saldırıda en az 8 çocuğun da aralarında bulunduğu 33 kişinin can verdiği ve 50 kişinin hava saldırılarında yaralandığını hatırlatan Russell, “Bu son şiddet olayı, son bir ay içinde Gazze’de vefat eeden çocukların sayısını 160’ın üzerine çıkardı. Bu, kasım ayı başından bu yana her gün ortalama 4 çocuğun hayatını kaybettiği anlamına geliyor” dedi. Russell, Gazze’deki duruma çocukların neden olmadığını ve bunu durdurma güçlerinin de bulunmadığını, diğer taraftan en ağır bedeli hayatları ve gelecekleriyle ödediklerini belirtti. Son 14 ayda Gazze’de 14 bin 500’den fazla çocuğun öldüğüne işaret eden Russell, 1,1 milyon çocuğun ise neredeyse tamamının acil koruma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu bildirdi. AA

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