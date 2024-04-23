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23 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

UNICEF: Filistin’de çocuk ölümleri durmalı

23 Nisan 2024, Salı 01:52
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistin topraklarında çocuk ölümlerinin son bulması gerektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistin topraklarında çocuk ölümlerinin son bulması gerektiğini belirtti.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr’in yaptığı açıklama, UNICEF’ın X sosyal medya hesabından yayımlandı.

Khodr, İsrail’in, son 72 saatte Batı Şeria’nın Tulkerim kentinde 3, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde ise en az 14 çocuğu öldürdüğünü ifade etti. Filistin topraklarındaki çocukların, çok uzun bir süredir trajik ve kısır bir şiddet döngüsü içinde sıkışıp kaldığını kaydeden Khodr, Filistin’deki çocuk ölümlerinin son bulması ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. İsrail ordu radyosu, 18 Nisan’da, Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı’na yönelik “geniş çaplı askeri operasyon” başlatıldığını duyurmuştu.

 

İsrail’in Gazze’deki saldırıları bitmeli

Mısır ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, İsrail’in 6 aydan uzun süredir devam ettiği Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının son bulması gerektiğini belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Samih Şükri, halihazırda ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile bir araya geldi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının uluslararası insan hakları hükümlerine uygun olarak son bulması gerektiğini vurgulayan ikili, insani yardımların da eksiksiz biçimde ulaştırılması, Batı Şeria’da İsrail koruması altında Yahudi yerleşimci şiddetinin son bulması ve faillerin sorguya çekilmesi gerektiğine işaret etti. Şükri, “birçok ülkenin şu ana kadar İsrail uygulamalarını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirme konusundaki isteksizliğinden duyduğu üzüntüyü” dile getirdi. BM yetkilisi Albanese ise “İsrail’in reddetmesi nedeniyle Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret edemediğini” belirterek, bu tavrı kınadığını ifade etti.

İsrail’den Gazze’deki savaşın devamına onay

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin Gazze’de savaşın devam etmesine ilişkin planı onayladığı belirtildi. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi. Hagari, “Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) ‘operasyonların’ sürdürülmesine ilişkin planı onayladı.” dedi. Hagari’nin söz konusu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ilerleyen günlerde Hamas’ın üzerindeki “diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları” yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

İstanbul/Kahire/Kudüs - aa

AA

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