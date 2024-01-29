Ürdün'de ABD güçlerine İHA saldırısı: 3 ABD askeri öldü

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini paylaştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini kaydederek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını belirten Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ölen ABD askerleriyle ilgili sorumlulardan hesap soracağız

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda ölen 3 ABD askeriyle ilgili "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.

Harris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Douglas Emhoff ile, hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tuttuklarını belirtti.

Tüm ABD ulusunun ölen askerlerin hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracağını vurgulayan Harris, "Doug ve ben, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan gruplarca düzenlenen alçakça saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevenleri ve yaralılarla birlikte." ifadesini kullandı.

Harris, "ABD Başkanı Joe Biden’ın da açıkça ifade ettiği üzere, terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." açıklamasında bulundu.

ABD'li üst düzey yetkililer, Biden'ı İHA saldırısıyla ilgili bilgilendirdi

ABD'li üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden'ı, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla ilgili bilgilendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Başyardımcısı Jon Finer tarafından İHA saldırısına ilişkin bilgilendirildiğini aktardı.

Öte yandan Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, saldırıyı "alçak ve tamamıyla hakkaniyetsiz" olarak nitelendirerek, ABD askerlerinin, Amerikalıların ve "terörizme karşı beraber mücadele ettikleri" müttefiklerin güvenliği için hayatlarını riske attığını belirtti.

Ürdün: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye-Ürdün sınırında gerçekleşti

Ürdün hükümeti, ABD kuvvetlerine yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiğini bildirdi.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin, yaptığı açıklamada, Tenef Üssü'ne yönelik saldırının Suriye-Ürdün sınırında gerçekleştiği ve Ürdün güçleri saflarında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Saldırıda 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Mubaydin, Ürdün sınırı yakınlarındaki ABD güçleri varlığının iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması doğrultusunda olduğunu vurguladı.

ABD güçlerinin sınırdaki varlığını kapsayan anlaşmanın sınır güvenliğiyle ilgili eğitim alanlarını içerdiğine işaret edilen açıklamada, Ürdün silahlı kuvvetlerinin sınırlarını korumaya devam edeceğine dikkat çekildi.