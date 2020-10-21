Ürdün'de yeniden sokağa çıkma yasağı kararı

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin aldığı yeni kararları açıkladı. Bazı bakanların da hazır bulunduğu basın toplantısında Hasavne, gece uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den itibaren bir saat erkene çekileceğini belirtti. yaş Bu kapsamda ülke genelinde 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını aktaran Hasavne, ticari işletmelerin ise 22.00 itibarıyla kapatılacağını kaydetti. Salgın nedeniyle yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildiren Hasavne, eğitime de birinci dönemin sonuna kadar uzaktan devam edileceğini dile getirdi. Ürdün'de bugüne kadar Kovid-19'dan 414 kişi vefat etti, 40 bin 972 vaka tespit edildi. AA

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