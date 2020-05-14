'Virüs her yerde ortaya çıkabilir'

Çin'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yöneltilen eleştirilere, "virüsün dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği" cevabı verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, salgın sebebiyle diğer ülkeler gibi Çin'in de bir "kurban" olduğu ve "suçlu olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'un dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği vurgulanırken, "Kovid-19, insanlığın ortak düşmanıdır." ifadesine yer verildi.

Salgından Çin'in sorumlu tutulmasına veya bunun bedelinin Çin'e ödetilmesine dair yasal bir dayanak bulunmadığına işaret edilen açıklamada, uluslararası hukuk ve sağlık düzenlemelerinin salgın nedeniyle ulusal bir sorumluluk için temel oluşturmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Çin'in salgın sebebiyle özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiği" görüşleri karşısında, dünyada daha önce yaşanan salgın hastalıklar anımsatılarak, H1N1 gribi, AIDS (HIV) ve deli dana hastalığı gibi salgınlar ile ilgili sorumluluğu bulunanların ve tazminat ödemesi gerekenlerin de sorgulanması istendi.

İlk Kovid-19 vakasının Vuhan'da çıkmasının "virüsün Vuhan merkezli olduğu" anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, bağımsız uluslararası soruşturma heyetinin Çin'i ziyaret etmesinden korkulmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'un insan yapımı değil, doğal bir felaket olduğu bildirildi.