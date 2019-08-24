Yahudi akademisyen Finkelstein: İsrail, katil devlet

Yahudi akademisyen Norman Finkelstein: “İsrail, dünyadaki bütün aşırı sağcıların çok sevdiği bir katil devlet.”

Yahudi akademisyen Norman Finkelstein, İsrail’in, dünyadaki bütün aşırı sağcıların çok sevdiği bir katil devlet olduğunu söyledi. Türkiye’de Sakarya Üniversitesi’nde de ders veren Finkelstein, Filistin’de iki devletli çözümün ortadan kalktığını, 2020 ABD seçimlerinin İsrail için de önemli olduğunu söyledi. Finkelstein, ABD’de Sanders’ın kazanması durumunda Filistin’de iki devletli bir çözümün mümkün olduğunu da belirtti. Independent Turkish internet sitesindeki habere göre, 2000 yılında rafa çıkan “Soykırım Endüstrisi” kitabıyla tanınan akademisyen Norman Finkelstein The Canary’ye verdiği röportajda Gazze’de yaşananlara ve ABD seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail lobisinin tepkisini çekti

İsrail’e yönelttiği eleştiriler sebebiyle 2000’li yıllarda Amerika’daki İsrail lobisinin tepkisini çeken Finkelstein, İsrail’in, katillerden müteşekkil bir devlet olduğunu söyledi. Röportajda ayrıca, Bejamin Netanyahu’nun dünyanın geri kalanındaki aşırı sağcı hükümetlerle ortaklığının arttığı belirtildi. Röportajdan öne çıkan başlıklar şöyle:

İsrail’de insanlar Trump’ı destekliyor: Anketlere göre dünyada yalnız iki ülkede Trump’ın desteklendiği görülüyor. Çok tuhaf bir medyasının olduğunu düşündüğüm Liberya ve İsrail. Trump İsrail’de ezici bir üstünlükle destekleniyor. Devletten bahsetmiyorum, ülke, yani insanlar destekliyor. Tamamen farklı bir yapıdalar ve bence özellikle Amerikan Yahudileri bunu keşfediyor.

İsrail, orduya hizmet konusunda çok eşitlikçi bir toplum: İsrail katillerin devleti. Peki, neden bunu söyledim? Çünkü İsrail orduya hizmet etmek konusunda çok eşitlikçi bir toplum. Herkes orduya hizmet ediyor.

Gazze kuşatmasının kaldırılması bir ihtimal: BM’nin son Gazze raporunu ele alalım; Gazze direnişinin dönüşünü ve sniperların hedef aldığı kesinlikle hiçbir şey yapmamış engelli insanların, Filistinli çocukların, doktorların, gazetecilerin sonsuz listesini anlatıyor. Bunlardan bazıları, tel örgünün 300 metre ötesinde bir ağacın altında otururken öldürülüyor. İki devletli, tek devletli ya da 10 devletli herhangi bir siyasi çözüm ihtimali yok. Bu şu an masadaki ihtimallerden biri değil. Gazze kuşatması korkunç, yasa dışı, ahlâk dışı, merhametsiz.

Sanders kazanırsa iki devletli bir çözüm mümkün: Gerçek şu ki Ortadoğu’da Filistin sorununu gölgede bırakan arka arkaya insanî krizler yaşanıyor. Bir diğer gerçek de Filistinli yöneticiler arasında Filistinliler için herhangi bir özveriye ilham verebilecek kimse yok. Ancak 2020’de seçimleri Bernie Sanders kazanırsa (ya da Corbyn İngiltere’de başarı elde ederse) oyunun kuralları değişir. Bu iki devletli bir çözümü hayli güçlendirir. Çünkü Corbyn ve Sanders iki konuda çok net: Filistinlilerin hakları var ve bu haklara saygı duyulmalı ve tabiî uygulanmalı.