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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi

17 Nisan 2021, Cumartesi 17:54
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, Beyt Fuccar beldesinde ateşe verilen zeytin ağacı sayısının 50 olduğunu açıkladı.

İsrail askerlerinin daha önce bölgeyi askeri alan ilan ettiğini ve burada bulunan Filistin arazilerine el koyduğunu ifade eden Bureyce, Yahudi yerleşimcilerin çevredeki Migdal Oz Yahudi yerleşim birimi sakinleri olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: Yahudi yerleşimciler, Filistin, zeytin ağacı, ateş
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