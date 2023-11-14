Yahudiler: Filistin’le dayanışma içindeyiz

ABD’nin Chicago kentinde “Barış İçin Yahudi Sesi (JVP)” isimli Yahudi sivil toplum örgütü, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirdi.

JVP Chicago’nun sosyal medya platformu X’ten yapılan paylaşıma göre, yüzlerce Yahudi ve Filistin destekçisi, İsrail’in Chicago Konsolosluğu önünde toplandı. Filistinlilere yönelik “işgal, soykırım ve zulmü sona erdirmek için dayanışma içinde” olduklarını belirten katılımcılar, “Gazze halkına yönelik soykırımın meşrulaştırılmaya çalışıldığını” söyledi. Göstericiler, konsolosluğun girişini kapatarak, “Ateşkes sağlanıncaya, işgal sona erinceye ve Filistin özgür oluncaya kadar gitmiyoruz ve gitmeyeceğiz.” ifadelerini kullandılar. Protestoda, 100’den fazla katılımcı gözaltına alındı. AA

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