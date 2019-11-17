Yasadışı yerleşimler savaş suçu

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail’in işgal altında tuttuğu yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka göre gayrimeşrû olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Avrupa Adalet Divanı’nın, İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklarda üretilen ürünlerin bu bölgeden geldiklerine dair etiket ve menşei uygulaması zorunluluğu getirmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, AB mahkemesinin kararında, işgal altındaki Filistin topraklarında ürünlerin etiketlerine “İsrail ürünü” yazılmaması ve menşei uygulaması zorunluluğu getirmesi kararını alkışladığını belirtti. İsrail’in işgal altında tuttuğu yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka göre gayrimeşrû olduğunun altını çizen Lynk, “Yasa dışı yerleşim yerleri, Roma Statüsü uyarınca da savaş suçu anlamına geliyor. Bu sebeple, en azından Avrupalı tüketiciler, satın alma seçiminde bulunduklarında doğru bilgiye sahip olmalıdır” ifadesini kullandı. Lynk, mahkemenin “AB’nin uluslar arası hukukun gereğini sıkı şekilde yerine getirilmesine kendisinin karar verdiğine” dikkati çekmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni de ihlal ettiğine ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını engellediğine işaret etti. Birleşmiş Milletler – aa

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AB’ye ithalat yasağı çağrısı

Eski büyükelçiler, politikacılar ve akademisyenlerin de aralarında yer aldığı önde gelen 13 İsrailli, Avrupa’nın işgal altındaki Filistin topraklarına kurulu Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen mallara ithalat yasağı getirmesini istedi. Guardian gazetesinde yayınlanan mektupta, imzacılar Avrupa Adalet Divanı’nın İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklarda üretilen ürünlerin bu bölgeden geldiklerine dair etiket zorunluluğu getirmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kararın yerleşim yerlerinin yasadışı olduğu ve uluslar arası hukukun önemini teyit ettiği vurgulanan mektupta, “Yerleşim yerleri ürünlerinin doğru etiketlenmesi önemli bir adım, ancak yetersiz. Avrupa Birliğini (AB) İsrail yerleşim yerleri ürünlerinin ithalatını yasaklamaya çağırıyoruz” denildi. Yerleşim yerlerinin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin önde gelen nedeni olduğu ve bu alanların genişlemesinin iki devletli çözüm olasılığına zarar verdiği vurgulanan mektupta, “İsrail yerleşim yerlerinden gelen ürünlerin yasaklanmasıyla Avrupa, İsrail ile işgal altındaki yerleşimleri arasındaki farklılaşmayı desteklemeye yardımcı olacaktır” ifadesine yer verildi. Londra - aa

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Öğrencilerden İsrail’e protesto

İsrail’in New York Başkonsolosu Dani Dayan, Boston Harvard Üniversitesinde İsrailli yerleşimciler üzerine verdiği konferansta protesto edildi.

Üniversite öğrencilerinin sosyal medyadaki paylaşımlarına göre, Dayan’ın Harvard Hukuk Fakültesindeki “İsrailli yerleşimcilerinin yasal stratejisi” başlıklı konferansı sırasında öğrenciler salonu terk etti. Harvard’ta master öğrencisi Hamzah Raza’nın Twitter’daki video paylaşımında, öğrencilerin, “Yerleşimciler savaş suçudur” pankartlarıyla konferans salonunu sessizce boşalttığı görüldü. Raza, “100’den fazla öğrenci, İsrail’in aşırı yerleşimci taraftarı New York Başkonsolosu Dani Dayan’ın konuşmasında salonu terk etti. Dayan, neredeyse boş salona konuştu” ifadelerini kullandı. Harvard Okulu Filistin Dayanışma Komitesinin Facebook sayfasında da eylemi organize eden ancak ismi açıklanmayan bir öğrencinin şu değerlendirmesine yer verildi: “Harvard Hukuk Fakültesinin bir tür istimlak yoluyla sahip olma sömürge projesinin ‘yasal’ şekilde çerçevelenip, propagandasının yapılmasına izin vermesinden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu sadece iş birliği değil, aynı zamanda haysiyetsizliktir. Ne Harvard’ta ne de başka bir yerde, İsrail baskılarına karşı iş birliği halinde oturma niyetinde değiliz.” New York - aa