Yaşlı sürücülere kısıtlama geliyor

Avrupa Birliği (AB), Japonya’da uzun yıllardır uygulanan “yaşlı sürücü” işaretini Avrupa genelinde zorunlu hâle getirmeye hazırlanıyor.

Trafik kazalarını azaltmayı amaçlayan Avrupa Birliği, Japonya’da “Koreija İşareti” olarak bilinen ve 75 yaş üzeri sürücüler için kullanılan bir uygulamayı uygulamaya geçirmeyi planlıyor. Bu işaret, trafikte diğer sürücülere yaşlı sürücülerle ilgili farkındalık kazandırmayı ve kazaları önlemeyi hedefliyor.

Avrupa ülkelerinde zorunlu hâle getirilecek olan bu yenilik, önümüzdeki süreçte Türkiye gibi aday ülkeleri de etkileyebilir. Türkiye’de ehliyet alımı için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmasa da 80 yaş üzerindeki sürücüler ehliyetlerini iki yılda bir yenilemek zorunda. Haber Merkezi