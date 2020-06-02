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2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Yemen'de 5 milyondan fazla kişi daha gıda ve su sıkıntısı çekebilir

02 Haziran 2020, Salı 14:17
Uluslararası yardım örgütleri, bağışların azalması ve mevcut zorluklar nedeniyle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı Yemen'de 5 milyon 500 bin insanın daha temel gıda maddeleri ve temiz sudan yoksun kalacağı uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Save The Children"ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yemen'deki insani durumu görüşmek amacıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelen 24 uluslararası yardım örgütü ortak bildiri yayımladı. 

2020 yılında Yemen için çalışan yardım kuruluşlarına yapılan bağışlarda, geçen seneye oranla 82 milyon dolarlık bir düşüşün öngörüldüğü, bu durumun da yaklaşık 5 milyon 500 bin insanı etkileyeceği belirtildi.

Bağışlardaki düşüşün sahadaki yansımalarına ve muhtemel tehlikelerine de değinilen bildiride, mobil klinik hizmetlerinin yapılamayışı, örgütlerin Yemenlilere temiz su tedarikinin azalması gibi nedenlerin koleranın patlak vermesi ve Kovid-19'un yayılmasını tetikleyebileceği kaydedildi.

Bildiride, Yemen'de şu anda 20 milyonun üzerinde insanın, gıda yardımına muhtaç olduğu, ülkedeki tüm ailelerin yarısının borçlanarak gıda satın aldığına dikkat çekildi.

Yemen'deki son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 80 kişi öldü, 323 kişide virüs tespit edilmişti.

AA

Etiketler: Yemen, gıda, su sıkıntısı
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