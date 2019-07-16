Yemen'de 7 ayda yerinden olanların sayısı 274 binden fazla

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen'de yıl başından bu yana 274 binden fazla kişinin bulundukları yerleri terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yemen Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, çatışan taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, devam eden çatışmalar nedeniyle 7 ayda 274 binden fazla kişinin bulundukları yeri terk ederek başka bölgelere göç ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca bir haftada ölen veya yaralanan kişi sayısının da 75 olduğu kaydedildi. Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olurken, birçok aile çatışmalar sebebiyle ülkedeki diğer bölgelere göç etmek zorunda kalıyor. AA

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