Yemen'de bir cezaevine saldırı düzenlendi

Yemen’de bir cezaevine düzenlenen hava saldırısında 100’den fazla kişinin öldüğü veya yaralandığı bildirildi.

Yemen’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Başher Ömer, isyancı Husilerin kontrolü sağladığı Saada kentindeki cezaevine yapılan hava saldırısında ölenlerin sayısının arttığını duyurdu. Şehirdeki hastanelerden alınan bilgileri aktaran Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da, “100’den fazla kişi öldü ve yaralandı, ölü sayısı artıyor.” denildi. Sınır Tanımayan Doktorlar ise cezaevine yapılan hava saldırısı sonucu hastanelere en az 200 kişinin götürüldüğünü aktardı. Çok sayıda cesedin ise hala cezaevinde bulunduğu bildirildi. Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ülke çapında internet bağlantısının kesildiği bildirildi. Euronews Türkçe

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