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27 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yeni Zelanda: Kovid-19'u yendik

27 Nisan 2020, Pazartesi 17:28
Yeni Zelanda'da 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı bu gece yarısından itibaren sonlandıracak.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği savaşı "kazandığını" belirtti.

CNN'in yerel basındaki haberine göre, Ardern, Auckland kentinde basına yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da 8 gündür tespit edilen yeni Kovid-19 vaka sayısının tek haneli olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazandık." dedi.

Yeni Zelanda'da "yaygın toplumsal bulaşmanın" söz konusu olmadığını vurgulayan Ardern, yeni Kovid-19'un "halihazırda" ortadan kaldırıldığına ancak ülkenin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine, zira yeni vakalar görmeye devam edilebileceğine işaret etti.

Başbakan Ardern, şöyle devam etti:

"Yok etmek, sıfıra ulaşabileceğimiz anlamına geliyor ancak yine de az sayıda vaka tekrar ortaya çıkabilir, bu başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Bu, sadece vakaların çok agresif bir şekilde yönetilmesi, bu sayıların düşük tutulması ve tekrar yavaş yavaş kaybolması için sıfır tolerans yaklaşımına sahip bir konumda olduğumuz anlamına gelir."

Salgında sevdiklerini kaybedenlerin duygularını paylaştığı mesajını ileten Ardern, son birkaç günde ülkede tespit edilen yeni Kovid-19 vakalarının tek haneli sayılarda olduğunu ve sayıları "inanılmaz" olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

"Bunu beraber başardık"

Ardern, Yeni Zelandalıların virüsün yayılmasına karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahsederek, "Bunu beraber başardık." dedi.

Başbakan Ardern, Kovid-19'a karşı kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yaklaşık 400 bin kişinin yarın işine dönebileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'nın Kovid-19'la mücadelede Avustralya ile iş birliği yapıp yapmayacağı konusuna da değinen Ardern, hükümetinin şu anda yerel olarak virüsle savaşmaya odaklandığını kaydetti.

Ardern, "Sınırlarımızı çok erken açarak, Yeni Zelandalıların Kovid-19'la mücadelede yaptıkları çalışmaları tehlikeye atmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da ölü sayısı 19'a yükseldi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Ashley Bloomfield, Kovid-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 90 yaşlarındaki bir kadının ölmesiyle ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 19'a yükseldiğini belirtmişti.

Son 24 saatte yapılan testlerde 5 kişinin daha virüse yakalandığını aktaran Bloomfield, ülkedeki toplam vaka sayısının 1469'a ulaştığını ve bunlardan 1180'inin iyileştiğini açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren sonlandırılacak

Kovid-19'a karşı verilen mücadelede yayılmanın kontrol altına alındığına karar veren hükümet, 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağını, bu gece yarısından itibaren sonlandıracak.

Ülke genelinde "dördüncü seviyede" uygulanan yasak ve kısıtlamaların yerine çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veren daha hafif kuralların bulunduğu "üçüncü seviye" devreye girecek.

AA

Etiketler: Yeni Zelanda, Kovid-19
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