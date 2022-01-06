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7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Yerleşim yeri inşa zulmü durmuyor

06 Ocak 2022, Perşembe 23:55
İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi’nin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 bin 557 haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşasını onayladığı belirtildi.

İsrailli Kanal 7 adlı televizyon kanalında yer alan habere göre, Komite tarafından onaylanan projelerden biri, Givat Hamatos yerleşim bölgesi ile Doğu Kudüs’teki Har Homa (Cebel Ebu Ganim) yerleşimi arasında bin 465 yerleşim biriminden oluşan yeni bir mahalle kurulmasını ihtiva ediyor. İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now) tarafından açıklamada, Kudüs Belediyesi’nin yerel komitesi tarafından yerleşim planlarının onaylanmasının sadece bir tavsiye olduğu ve Komite’nin planları onaylama yetkisine sahip olmadığı belirtildi. Peace Now daha önceki açıklamalarında, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinde ikiye katlandığını belirtmişti.

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İslâm ülkeleri ABD’yi reddediyor       

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap ve İslâm ülkelerinin, ABD’nin İsrail ile normalleşmeleri yönündeki baskısını reddettiğini belirtti. Maliki, “Filistin’in Sesi” radyosuna yaptığı açıklamada, Endonezya, Maldivler ve Komor Adaları’nın İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirme konusunda ABD’nin hedefindeki ülkeler olduğunu ifade etti. Bu ülkelerin ABD baskılarını reddettiğini ve normalleşme için işgalin sonlandırılmasını şart koştuklarını vurgulayan Maliki, “ABD’li yetkililerin bu ülke başkentlerine geldiği, yöneticileriyle net bir şekilde konuştuğu ve İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çağrıldığı konusunda bu ülkeler tarafından resmen bilgilendirildik.” dedi. Maliki, “Bizim şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla bu ülkeler İsrail ile diplomatik ilişkileri tesis etmeyi reddediyor.” diyerek söz konusu ülkelerin aldığı tavrı takdir ettiğini kaydetti. İsrail, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.

AA

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