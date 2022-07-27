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27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yunanistan'daki yangın 7. gününde

27 Temmuz 2022, Çarşamba 17:00
Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan ve Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçrayan yangın yedinci gününde de devam etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, bölgenin sık orman örtüsü ile kaplı olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi yangınla mücadeleyi zorlaştırdı.

Dadia'da yangında zarar gören bölgenin yaklaşık 25 bin dönüm olduğu tahmin ediliyor.

"Büyük ekolojik felaket" değerlendirilmesi yapılan yangınla mücadele, bugün de itfaiye ve askeri birimlerin çabaları ile söndürülmeye çalışılıyor.

AA

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