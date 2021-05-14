Zalim İsrail Bayramda da durmadı: Filistin'de şehit sayısı 103'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha vefat etmesiyle şehit sayısı 103'e çıktı.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı'nı ve Gazze kentini hedef aldı.

Kentteki Şeyh Rıdvan ve Şuaf mahalleleriyle kentin batı kesiminde bir bina bombalanırken bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Kuzeyde ise Cebaliya en-Nezele bölgesi ile Meşru Beyt Lahiya Mahallesi'nde 2 ev bombaların hedefi oldu.

İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarında Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentinde iki bankanın vurulduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında şehit düşen 13 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

İsrail saldırılarında şehit olan ve aralarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının da bulunduğu 13 Filistinli için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan yüzlerce kişi öfke sloganları atarak İsrail'den intikam alınmasını istedi.

Şehitlerin naaşı, Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camisi'nde (Ulu Camii) kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 Kassam mensubunun vefat ettiğini duyurmuştu.

Şehit sayısı 103'e yükseldi

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda vefat edenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği topçu atışında onlarca kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ummu en-Nasr köyüne düzenlediği topçu atışında onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Ummu en-Nasr köyündeki tarım arazilerini ve evleri yoğun topçu atışıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu onlarca Filistinli yaralanırken, ambulans ekipleri çok sayıda yaralıyı olay yerinden hastaneye taşıdı.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

İsrail polisi Kudüs'teki Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şam Kapısı başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs, yaklaşık bir aydır İsrail polislerinin Filistinlilere saldırılarına ve Filistinli gençlerin onlara taşla karşılık verdiği şiddet olaylarına sahne oluyor.

Filistin Kızılayı dün akşam saatlerinde de İsrail polisinin Şam Kapısı ile Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki müdahalelerinde 24 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı ile güneydeki Rafah kentinde iki evi hedef aldı.

Tanıklar, bombalanan evlerin tamamen yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında canlı aradıklarını, şehit çıkmasından endişe edildiğini söyledi.

Yıkılan evlerin çevresindeki binaların da bombardımandan büyük hasar gördüğü belirtildi.

İsrail vatandaşı 374 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail polisi gece saatlerinde, Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde operasyon düzenledi.

Haberde, İsrail polislerinin, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki saldırı protestolarına katılan 374 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu operasyonun daha önce benzeri görülmemiş bir tutuklama dalgası olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail’e bağlı Filistin kent ve kasabalarında fanatik Yahudi saldırılarının arttığı ve 1948 topraklarındaki Filistin varlığına karşı İsrail medyasında da kışkırtma kampanyasının ivme kazandığı vurgulandı.

Haberde, Lid, Yafa, Remle, Nasıra, Hayfa ve Umm El-Fahm kentleri başta olmak üzere, İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan Arap nüfuslu kentlere ek 10 bölük asker

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz’ın ülke çapındaki polis güçlerini takviye etmek için 10 ek sınır muhafız (sayısı belirtilmiyor) bölüğünü hizmete alma kararını imzaladığı belirtildi.

Haberde, Gantz'ın, “Aşırılık yanlısı ırk bazlı bir şiddet sürecin karşı olağanüstü haldeyiz.” sözüne yer verildi.

Söz konusu karar, bir yanda İsrailli Yahudiler ile İsrail polisi, diğer yanda İsrail vatandaşı Filistinliler (Yeşil Hat içindeki Araplar) arasında birçok şehirde şiddetli çatışmaların yaşandığı bir gecenin ardından geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Tel Aviv’e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İsrail'in resmi istatistik merkezinin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.