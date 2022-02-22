Zelenskiy: Alınan kararın sonuçlarının tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlalidir. Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." dedi.

Okunma Sayısı: 269

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.