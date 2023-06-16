19 milyon öğrenci karnelerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci dün karne alarak yaz tatiline girdi. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022’de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022’de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023’te yapıldı. 6 Şubat 2023’te başlayan ikinci dönem sona erdi. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül’de uygulanacak. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. AA

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