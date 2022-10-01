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1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Can Kardeş Ekim sayısı çıktı: Kabe'nin Şubeleri: Camiler

01 Ekim 2022, Cumartesi 11:13
Can Kardeş Aylık Çocuk Dergisi, 1-7 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası olması sebebiyle kapak dosyasını “Camiler ve Din Görevlileri” konusuna ayırdı.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr

 

 

https://www.cankardes.com/

Can Kardeş Aylık Çocuk Dergisi Ekim ayında da her zamanki gibi, yeniden dopdolu içeriğiyle okurların karşısına çıkıyor. 1-7 Ekim Cami ve Din Görevlileri Haftası olarak, kapak dosyasını “Camiler ve Din Görevlileri” konusuna ayırıyor.

Yazıda, İnci Karaman, “Kâbe-i Muazzama’nın Şubeleri: Camiler” başlıklı yazısında, Cami’nin kelime anlamından tutun, ilk mescide kadar konuyla ilgili merak edilen bilgileri okurlarına aktarıyor. Asya ile Zamana Yolculuk sayfasının çizeri Ayşenur Özer, bu sayı Dünya’nın en büyük Mimarı, Mimar Sinan’ı konuk ediyor ve eserleri olan camileri işliyor. Arif, sonbaharın özelliği olan yaprak dökümünü işliyor. Sararan yapraklar üzerinde arkadaşlarıyla bakın nasıl bir sohbet gerçekleştiriyor. Makas Eller köşesinde, Şule Ünlü Gülgün yağmurun oluşumu ile ilgili ilginç bir deneyle karşımızda. Siz de deneyin.

Hikaye yazarımız Mehtap Yükselten ablamız, “İyiliğe Karşı Kötülük” başlıklı yazıda, davranış biçimimizi sorguluyor. Hayvanlar Alemi’ne zırhını sırtında taşıyan “Armadillo” konuk oluyor. 

VE DAHASI CAN KARDEŞ’TE

Mizah, Bilgi ve Beceri sayfaları… Genç Yazar Çizerler, Bahçıvanın Not Defteri, Bir Fikrim Var, Origami, Resfecan’ın Maceraları, ve daha neler neler… Aradığınız ve merak ettiğiniz her şey Can Kardeş’te!

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ ALBÜMÜ

Dergimizin Çizgilerle Kıssalar ve aynı zamanda Bilmece-Bulmaca çizeri Hayreddin Ekmen’in özel söyleşisini okuyacaksınız bu sayımızda. Yıllardır Can Kardeş Dergisi’nin sayfalarında yerini alan Bediüzzaman Said Nursi’ adlı eser, nihayet albüm olarak kitap raflarında yerini aldı. Dergimizin Haber Koordinatörü Kübra Örnek Korkmaz’ın özel söyleşisinde “çizgi-romanın önemi,” ve “Bediüzzaman Said Nursi” albümü ile ilgili özel anekdotlar yer alıyor. Mutlaka okuyun.

Okunma Sayısı: 139
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