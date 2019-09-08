Çocuklarımızı ahlâklı yetiştirelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor” etkinliğinde namaz kıldırdı.

Erbaş, şunları söyledi: “Amellerin en güzeli namazdır. Yüce Allah’ın rızasına en uygun olan manzaralardan birisini yaşıyoruz şu anda. Çünkü kul olarak bizim en önemli vazifelerimizden birisi Allah için rüku ve secde etmek. Zaten yaratılış amacımız da bu değil mi? Çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli şeylerden birisi de dünyada yapmış olduğumuz her şeyin mutlaka karşımıza hesap vereceğimiz ahirette çıkacağıdır. Çocuklarımızı iffetli, ahlâklı yetiştirmeliyiz. Edep, ahlâk, büyüklere saygı ve sevgi, sadâkat en önemli değerlerimizdir. Bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmeliyiz.”