Öğretmenler ‘kariyer’ sınavına tepki gösterirken, “Kariyer basamağına değil itibara ihtiyacımız var” diyor. Öğretmenler 19 Kasım’da yapılacak olan ‘kariyer sınavı’na tepkili.

Bazı öğretmenler sınava başvurmazken, MEB’in eğitimine katılanlar da programın içeriğinin mesleki eğitime katkısı olmadığı görüşünde. gazeteduvar’ın haberine göre, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi’nin 2022 yılı şubat ayında Meclis’te kabul edilmesinin ardından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları için 19 Kasım’da 81 ilde yazılı sınav yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, toplamda 614 bin 446 öğretmenin sınava başvurduğunu açıklarken, Bakanlık da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden 180 ve 240 saatlik eğitim programı açtı. 18 Temmuz’da başlayan ve 3 Ekim’e kadar devam edecek programı tamamlayan adayların sınavda başarılı sayılmaları için 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. İlk kez bu yıl hayata geçecek uygulamanın mesleği kategorize edeceğini ve ayrışmaya yol açacağını savunan öğretmenler sosyal medyada “#öğretmenlertekyürek” etiketi ile kampanya başlattı. Bazı öğretmenler uygulamaya tepki olarak sınava başvurmazken, eğitimlere katılan öğretmenler de programın içeriğinin mesleki eğitime hiçbir katkısı olmadığı görüşünde.

Öğretmenler ne dedi?

Haberde istekeleri üzerine öğretmenlerin isimleri değiştirildi. Öğretmenleri birbirinden ayrıştıracak sisteme tepki olarak sınava başvurmama kararı aldığını söyleyen rehberlik öğretmeni Hasan Kasapoğlu, bu uygulamanın okullarda iç barışı bozacağını söyledi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na başvurduğunu ve bu kapsamda MEB’in açtığı eğitimlere de katıldığını ifade eden Tarih Öğretmeni Barış Çakı, ise eğitimin içeriğinin kesinlikle branşa dayalı olmadığını söyledi. İstanbul’da 15 yıldır Coğrafya öğretmenliği yapan Merve Zeybekoğlu da sınava başvurarak, eğitimlere katıldığını ancak programın içeriğini görünce şaşırdığını söyledi. Zeybekoğlu, eğitim konularının branşı dışında olduğunu ve sınava kadar konuları bitirmekte zorlanacaklarını belirtti.

Haber Merkezi