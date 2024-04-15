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16 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Ders zili çaldı

15 Nisan 2024, Pazartesi 12:00
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, Ramazan Bayramı tatili ile birleşen “ara tatilin” ardından dersbaşı yaptı.

MEB’in takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023’te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024’te uygulandı. Okullardaki 8-12 Nisan 2024’teki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşti. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından dersbaşı yaptı. 11 Eylül 2023’te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024’te sona erecek.

 

AA

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