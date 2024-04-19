AYM’den öğrencileri koruyan karar

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin iptal edilmesi için başvurduğu torba kanun içinde yer alan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kuruluş kanunu için yeniden düzenlenen YÖK Kanunu’nun bazı maddelerini görüştü.

Mahkeme, “Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak şeklindeki faaliyetlerin izinsiz yapılması hâlinde kınama cezasıyla cezalandırılması” maddesini oybirliğiyle iptal etti. Serbestiyet’in haberine göre, “Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemeyi yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma disiplin cezasına bağlanması” maddesini sadece üye Muhterem İnce’nin muhalefetiyle oybirliğiyle kaldırdı. “Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek eylemlerini gerçekleştirdiği iddia edilen öğrencinin, bu hususta kesinleşmiş bir mahkeme kararı aranmaksızın disiplin cezası ile cezalandırılması” maddesini de oybirliğiyle yürürlükten kaldırdı. Haber Merkezi

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