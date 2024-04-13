Öğretmene verilen mülakat sözü unutuldu

AKP iktidarı, 2023 genel seçimleri öncesinde kamuda mülakatın kaldırılacağına yönelik verdiği sözü unuturken öğretmen atama takvimine ilişkin ise belirsizlik sürüyor.

Öğretmenlerin verilen sözlere karşı mülakatın kaldırılmaması ve kamera önünde 3 kişilik jüri ile 45 dakikalık mülakat yapılmasına karşın tepkileri sürüyor. Önceki gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atama takvimine ilişkin yaptığı açıklamada net ifadeler kullanmazken bayram sonrası toplanacak olan kabinede belirsizliğin netlik kazanacağına “inandığını” söyledi. Yaşanan belirsizliğe tepki gösteren öğretmenler ise geciken atamanın telafisine yönelik en az 68 bin atama talebinde ısrarcı. Atama bekleyen ve ismini vermek istemeyen Coğrafya Öğretmeni, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 genel seçim öncesinde verdiği “Mülakatları kaldıracağız” sözünü hatırlattı. BirGün’ün haberine göre ismini vermek istemeyen ataması yapılmayan Sosyal Bilgiler öğretmeni ise geçimini ailesinin desteği ve doktora bursu ile sağladığını söyledi. Haber Merkezi

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